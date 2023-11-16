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«Повтори в глаза»: Боня упрекнула Киркорова в трусости

Блогер Боня заявила, что Киркоров не захотел пересекаться с ней после скандала

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Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Виктория Боня в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) предположила, что Филипп Киркоров намеренно избегает встречи с ней из-за страха ответить за свои слова.

По словам Бони, она снималась на той же площадке, где должен был работать Киркоров. Однако команда артиста настоятельно попросила, чтобы певец и Боня не пересекались. Блогер считает, что Киркоров боится посмотреть ей в глаза и ответить за свои оскорбления в ее адрес.

«Его команда прибежала, и они попросили, чтобы мы не пересекались. Меня удивляет [такое поведение]. Это что? Это трусость? Если ты оскорбил человека за спиной, то будь добр повтори в глаза. Но для этого, конечно, нужен сильный дух, но не у всех он есть», — сказала Боня.

В 2022 году Киркоров и Боня оказались в центре скандала. Телеведущая раскритиковала артиста после резких слов в адрес певицы Наргиз. Позже она раскрыла личную переписку с исполнителем, где тот угрожал и оскорблял ее в соцсетях. 11 ноября Киркоров выругался матом на Боню после ее критики.

В ответ Боня написала, что резкие слова певца — «жалкое зрелище». Она уточнила, что «не боится» высказать свои претензии в лицо исполнителю. По мнению ведущей, Киркоров ничем не отличается от «быдла», с которыми она росла во дворе.

Ранее Филипп Киркоров возмутился сравнениям с Боней.

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