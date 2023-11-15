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Марат Башаров заявил о своих экстрасенсорных способностях

Телеведущий Марат Башаров заявил, что не лишен экстрасенсорных способностей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Актер и телеведущий Марат Башаров заявил в беседе с Voice, что не лишен экстрасенсорных способностей.

Башаров уточнил, что не намерен развивать свои паранормальные задатки. Артист рассказал, что периодически у него случаются видения, которые сбываются. О необычных способностях телеведущего также рассказывал победитель 14 сезона шоу «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс.

«Александру Шепсу виднее, ибо он видит лучше, чем я. Спасибо, приятно услышать от такого великого экстрасенса и мага такие слова», — поделился Башаров.

«Битва экстрасенсов» — мистическое реалити-шоу, в котором люди, называющиеся себя колдунами и магами, демонстрируют свои паранормальные способности. С 1 по 7 сезон программу вел актер Михаил Пореченков. С 8 сезона ведущим проекта стал Марат Башаров. Передачу часто критикуют за постановочный характер шоу.

В июне Башаров рассказывал о трудностях, с которыми столкнулся на проекте. Актер признался, что съемочный день в проекте может длиться по 14-20 часов. Артисту приходится бегать по грязи. Однако, несмотря на дискомфорт, телеведущему по-прежнему интересно встречать людей, которые делятся своими бедами, горем и проблемами.

Ранее бывший участник «Уральских пельменей» раскрыл, с кем из коллег поддерживает общение.

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