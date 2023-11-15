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Онлайн-кинотеатр объяснил, почему убрал граффити «Прости нас, Юра»

Стриминг Start заявил, что убрал граффити «Прости нас, Юра» из-за Гагарина

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START

В онлайн-кинотеатре Start заявили в беседе с РБК, что сцену с граффити «Прости нас, Юра» убрали из-за нарушений авторских прав на изображение космонавта Юрия Гагарина.

«Это произошло потому, что мы не успели приобрести авторские права на использование изображения космонавта. Контент появляется на платформе буквально с колес, произошла накладка», — заявил стриминг.

Недавно блогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов) заметил в Telegram-канале, что из сериала «Вампиры средней полосы» вырезали сцену с нарисованной на стене граффити.

«Прости нас, Юра. Мы все просрали», — более цензурно перевел оригинальную подпись из шоу сам Баженов.

По словам блогера, ему пришлось постараться, чтобы найти момент, где вампир Святослав Вернидубович в исполнении Юрия Стоянова ловит подростков, нарисовавших потрет Юрия Гагарина. Изначально он называет мальчиков «вандалятами», а потом дописывает начатую ими известную фразу о разочаровании в действительности.

«Авторы сего поступка, поясните, пожалуйста, что опаснее, фраза «Юра, мы все просрали» или радуга?» — иронизирует Баженов.

Ранее Роскомнадзор попросили признать, что изображение радуги не имеет отношения к ЛГБТ.

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