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Звезда «Беспринципных» пытается отсудить криптокомпанию у своего партнера

Shot: актер Павел Деревянко попытался отсудить криптокомпанию у своего партнера

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Павел Деревянко намерен осудить криптокомпанию у своего партнера, который обманул его на 45 миллионов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, Деревянко вложился в криптобизнес по совету Григория Мулузяна. Они вместе основали компанию «Бии Соул» с офисом в Москва-сити. Как отмечает издание, изначально актер инвестировал миллион рублей через Мулузяна. Тот вернул вложенную сумму и 10% сверху. Затем артист подписал с партнером по бизнесу новый контракт, не вчитываясь в него.

Однако после подписания договора предприниматель подал на Деревянко в суд, требуя с него 45 миллионов рублей якобы за финансовые махинации. На данный момент звезда намерен добиться через суд, чтобы ему предоставили доступ к документации и бухгалтерии. Также он хочет переделить доли в компании.

Источник уточнил, что Деревянко не единственный, кто стал жертвой махинаций Мулузяна. Его коллега, актер Артем Ткаченко вложил шесть миллионов рублей и десять биткоинов и все потерял.

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