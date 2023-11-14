Анфиса Чехова заявила, что храпящие мужчины создают уют

Телеведущая Анфиса Чехова заявила, что ей нравится слушать, как храпят мужчины. Этим звезда поделилась со своими подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Когда я выкладывают сторис с Картошкой (кличка собаки Чеховой, — прим. «Газеты.Ru»), как она храпит. Вы все пишете: «Как вы можете с ней спать? Она храпит как мужик. А я хочу сказать, что мне нравится храп и мужика, и Картошки», — заявила Чехова.

Она добавила, что подобного рода звуки создают для нее уют. Чехова также сравнила храп с потрескиванием дров в камине.

Недавно Анфиса Чехова призналась, что встретила мужчину своей мечты. Она уточнила, что ее возлюбленный нерусский, отметив, что всегда встречается с мужчинами, живущими за рубежом.

Кроме того, ненароком Чехова показала своего потенциального возлюбленного. На заставке ее телефона стоит фото, на котором она позирует вместе с седовласым мужчиной.

Чехова воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году. Мальчик появился на свет в браке телеведущей с актером Гурамом Баблишвили. Звезда развелась в 2017 году. Она рассказывала, что устала «быть основным локомотивом в семье».

Ранее Лолита Милявская заявила, что не может терпеть тупых людей.