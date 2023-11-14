Звезда «Эйфории» отказался от проб на Супермена из-за мрачности фильма

Актер Джейкоб Элорди, известный по своей роли в сериале «Эйфория», рассказал, что отказался от проб на роль Супермена в новом фильме Джеймса Ганна. Об этом пишет Comic Book.

«Мне часто говорили давать обтекаемые ответы, в противном случае мой агент будет зол. И, конечно, может произойти все, что угодно. Но конкретно сейчас я не нахожу это интересным. Мне нравится сниматься в таких проектах, которые я сам бы хотел посмотреть, а я, когда смотрю эти фильмы, начинаю ерзать», — пошутил Элорди.

По словам артиста, ему предложили пройти пробы на роль в новом фильме про Супермена, однако Элорди сразу ответил отказом, так как посчитал ленту слишком «мрачной».

Премьера фильма «Супермен: Наследие» запланирована на 11 июля 2025 года. Джеймс Ганн заявлял, что уже готовится к съемкам. По его словам, костюмы, дизайн локаций и многое другое для съемок картины уже готовы. Также полностью написан сценарий будущего фильма.

Роль культового супергероя сыграет Дэвид Коренсвет, а его возлюбленную, репортера Лоис Лейн, — Рэйчел Броснахан.

Ранее съемки продолжения «Уэнсдей» перезапустили после забастовки.