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Блогера Руки-Базуки потребовали проверить на пропаганду ЛГБТ и наркотиков

RT: общественник пожаловался в Генпрокуратуру на блогера Руки-Базуки

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Телеграм-канал Руки Базуки

Общественник Виталий Бородин пожаловался в Генпрокуратуру России с требованием проверить блогера Кирилла Терешина (Руки-Базуки) на пропаганду наркотиков и ЛГБТ, а также на финансовые махинации. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение активиста к генпрокурору Игорю Краснову.

Общественнику не понравился стрим блогера на популярном сервисе Twitch. Помимо Терешина, в стриме принимали участие две откровенно одетые девушки.

По словам автора обращения, Терешин в прямом эфире рассуждал о наркотиках и признался, что занимается выводом денег из России.

В марте Руки-Базуки показал, что перенес несколько пластических операций — увеличил губы, а также заострил подбородок.

Терешин прославился своими огромными бицепсами и трицепсами, которые он увеличил при помощи инъекций вазелина. О том, что объем рукам придавало именно это вещество, стало известно, когда блогер пошел на его удаление. До этого молодого человека из Ставрополя называли «Синтоловым качком», поскольку предполагалось, что в бицепсах у него был именно синтол.

Ранее девочка-подросток заявила о попытке изнасилования на концерте Костюшкина.

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