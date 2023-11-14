«Пробудись»: друзья пытаются спасти Бьянку Цензори от Канье Уэста

Модель и дизайнер бренда Yeezy Бьянка Цензори впервые с момента начала отношений с рэпером Канье Уэстом пообщалась с близкими друзьями в Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам источника, друзья пытаются спасти девушку от отношений, которые могут, на их взгляд, быть абьюзивными, и попросили ее пересмотреть свой брак с Уэстом.

«Ее друзья дали ей понять, что думают, сказали ей — пробудись, черт побери. Она знает, что отдалилась от своего круга, она наконец начинает видеть сквозь мутное стекло своего брака», — сказал инсайдер.

Знакомый 28-летней модели также уточнил: Цензори понимает, что 46-летний Уэст контролирует ее поведение.

Пока Бьянка посещала Австралию, Уэст отправился в Дубай с 10-летней дочерью от Ким Кардашьян — Норт.

Летом Уэст и Цензори оказались в центре внимания СМИ из-за путешествия по Италии — они гуляли в «голых» нарядах на улицах итальянских городов. Жители страны уже выражали свои недовольство поведением пары.

В Венеции рэпера засняли сидящим на лодке со спущенными штанами, под которыми не было белья. Представители компании Venezia Turismo Motoscafi, на лодке которой плавали супруги, сообщили журналистам, что паре «больше не рады» на борту их водного транспорта.

После девушка выходила на публику в одних колготках. Журналисты и пользователи социальных сетей предполагают, что рэпер может заставлять девушку одеваться откровенно.

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