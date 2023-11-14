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Настя Ивлеева планирует стать режиссером

Блогерша Настя Ивлеева заявила, что хочет освоить режиссуру

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nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) планами на будущее.

Ивлеева рассказала, что ее интересует режиссура и сценарное мастерство. Артистка собирается осваивать данные виды деятельности.

Настя Ивлеева дебютировала в кино в 2019 году в фильме «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители». Впервые она сыграла главную роль в сериале Александра Молочникова «Монастырь».

По сюжету «Монастыря» героиня Ивлеевой — тусовщица Маша отдыхает в Эмиратах, где ни в чем себе не отказывает. В итоге в сеть сливают ролик, на котором девушка вступает в половую связь с подругой Ангелиной и несколькими людьми одновременно.

Девушка впадает в немилость к мужу Ангелины Николаю, который объявляет на нее охоту. Добравшись до России, Маша скрывается от преследователей в монастыре. По словам Ивлеевой, по мере съемок она «прониклась своим персонажем» и постаралась сделать особенным каждый момент.

В июле 2023 года сообщалось, что Ивлеева исполнит главную роль в фильме «Мальвина». Картина расскажет историю талантливой в детстве и потерянной в свои 30 лет Васе (Марина Васильева), на помощь которой приходит воображаемая подруга из детства — девушка со своеобразным чувством юмора.

Ранее Марина Федункив оценила актерское мастерство Вали Карнавал.

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