Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бритни Спирс назвала главную поп-звезду своего поколения

Певица Бритни Спирс призналась, что фанатеет от Тейлор Свифт

close
100%
Global Look Press

Певица Бритни Спирс назвала коллегу, которую считает главной поп-звездой своего поколения. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она призналась, что фанатеет от Тейлор Свифт.

По словам Спирс, Тейлор Свифт ей представили еще в начале карьеры молодой звезды.

«Это было давно, но круто. Когда я гастролировала с туром Oops, ко мне постучались. Мой друг ассистировал моему менеджеру и сам хотел стать менеджером. Вот он постучался в гримерку и сказал: есть одна девочка, ее зовут Тейлор, она хочет спеть для тебя», — вспоминает певица.

Спирс согласилась, и к ней зашла юная Свифт.

«Она спела прекрасную песню под гитару. Я подумала — вау, она невероятная! Мы сфотографировались, а потом она стала главной поп-звездой нашего поколения. Она собирает стадионы, и я всегда предпочту ее клипы фильмам», — написала певица.

Недавно перезаписанный альбом «1989» певицы Тейлор Свифт помог старой версии собрать 15 млн прослушиваний за сутки после премьеры на сервисах Spotify и YouTube.

Ранее Адам Драйвер послал матом критика фильма «Феррари».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий