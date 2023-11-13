Бритни Спирс назвала главную поп-звезду своего поколения

Певица Бритни Спирс назвала коллегу, которую считает главной поп-звездой своего поколения. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она призналась, что фанатеет от Тейлор Свифт.

По словам Спирс, Тейлор Свифт ей представили еще в начале карьеры молодой звезды.

«Это было давно, но круто. Когда я гастролировала с туром Oops, ко мне постучались. Мой друг ассистировал моему менеджеру и сам хотел стать менеджером. Вот он постучался в гримерку и сказал: есть одна девочка, ее зовут Тейлор, она хочет спеть для тебя», — вспоминает певица.

Спирс согласилась, и к ней зашла юная Свифт.

«Она спела прекрасную песню под гитару. Я подумала — вау, она невероятная! Мы сфотографировались, а потом она стала главной поп-звездой нашего поколения. Она собирает стадионы, и я всегда предпочту ее клипы фильмам», — написала певица.

Недавно перезаписанный альбом «1989» певицы Тейлор Свифт помог старой версии собрать 15 млн прослушиваний за сутки после премьеры на сервисах Spotify и YouTube.

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