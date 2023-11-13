Лера Кудрявцева в слезах позвонила матери из-за выступления на телешоу

Телеведущая Лера Кудрявцева расплакалась в прямом эфире шоу «Суперстар» после выступления Игоря Наджиева.

Музыкант спел песню Олега Газманова «Мама». После выступления он посоветовал беречь своих родителей и помнить о них, а также отметил, что именно его мама настояла на том, чтобы Наджиев стал артистом. Кудрявцева призналась, что исполнение певца тронуло ее душу.

«Каждое слово в сердце. Объяснить, что именно сработало, невозможно. Гениальное исполнение. Я всю песню думала о своей маме, какая я свинья, что сегодня ей не звонила. Такие песни заставляют нас подумать, что ничего дороже матери нет», — сказала телеведущая.

Затем Кудрявцева в прямом эфире попробовала дозвониться до матери, но не смогла. Она выразила мнение, что ее пожилая родительница уже отдыхает, так как у нее не работает рука после инсульта.

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