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«Отлучился из большого секса»: директор объяснил, куда пропал Леонтьев

Директор Бениш рассказал о паузе в карьере Леонтьева из-за воспаления легких

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Нина Зотина/РИА Новости

Концертный директор Александр Бениш в разговоре с mk.ru заявил, что певец Валерий Леонтьев взял паузу в три года из-за тяжелого воспаления легких.

«Дом в Штатах у них с женой уже тридцать лет как куплен: летом Люся всегда прилетала в Россию, ездила с мужем на гастроли: Крым, Кавказ, зимой он в Майами отогревался. Правда, в ковидное время Валера перенес тяжелое воспаление легких. Поэтому Валерий Леонтьев если не ушел, то как-то «отлучился из большого секса», — улыбнулся Бениш.

По мнению концертного директора, певец особо не переживает из-за своей длительной паузы, так как знает, что его публика примет его в любом случае. При этом Бениш упомянул, что Леонтьев не так много времени проводит в США, так как нередко бывает в Москве. Концертный директор выразил мнение, что музыкант мог бы с легкостью продать билеты на свои возможные гастроли в России после трехлетнего перерыва.

«Да, думаю, [спрос был бы]огромный. Гастрольного тура не было уже больше трех лет, он еще с началом ковида прервал гастроли, потому что было к тому же много вынужденных отмен из-за вводимых карантинов, а это – большие финансовые потери», — уточнил Бениш.

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