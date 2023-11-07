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Мэттью Перри требовал убрать сцену с изменой Чендлера Монике в «Друзьях»

Актриса Кэш должна была сыграть любовницу Чендлера в «Друзьях», но сцену убрали

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Warner Bros. Television

Актриса Лиза Кэш призналась, что должна была сыграть любовницу персонажа Мэттью Перри Чендлера, однако актер попросил сценаристов убрать эпизод. Ее слова передает TMZ.

По словам Кэш, несостоявшиеся события в сериале могли произойти в пятом сезоне ситкома — в серии, где пара Чендлера и Моники (Кортни Кокс) едет в Лас-Вегас. В первоначальном сценарии персонаж Перри вызвал обслуживание в номер отеля и встретился с привлекательной сотрудницей гостиницы, с которой завел интрижку.

TMZ отмечает, что Мэттью Перри отказался сниматься в этой сцене и попросил сценаристов ее переписать, посчитав, что фанаты никогда не простят герою подобной выходки. По итогу Кэш сыграла в этом же эпизоде стюардессу.

В начале ноября сообщалось, что книга Мэттью Перри «Друзья, любовники и Страшная ужасная вещь» (Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing), вышедшая в ноябре 2022 года, обогнала по продажам мемуары певицы Бритни Спирс «Женщина во мне».

Актера не стало 29 октября. Актер наиболее известен по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выходившем с 1994 по 2004 год, где он снялся во всех 234 эпизодах. Его несколько раз номинировали на премию Гильдии киноактеров за лучшую мужскую роль (сериал «Друзья») и однажды вручили ее.

Ранее сообщалось, что Мэрайю Кэри обвинили в краже рождественского хита «All I Want for Christmas Is You».

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