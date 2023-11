Мэттью Перри требовал убрать сцену с изменой Чендлера Монике в «Друзьях»

Актриса Лиза Кэш призналась, что должна была сыграть любовницу персонажа Мэттью Перри Чендлера, однако актер попросил сценаристов убрать эпизод. Ее слова передает TMZ.

По словам Кэш, несостоявшиеся события в сериале могли произойти в пятом сезоне ситкома — в серии, где пара Чендлера и Моники (Кортни Кокс) едет в Лас-Вегас. В первоначальном сценарии персонаж Перри вызвал обслуживание в номер отеля и встретился с привлекательной сотрудницей гостиницы, с которой завел интрижку.

TMZ отмечает, что Мэттью Перри отказался сниматься в этой сцене и попросил сценаристов ее переписать, посчитав, что фанаты никогда не простят герою подобной выходки. По итогу Кэш сыграла в этом же эпизоде стюардессу.

В начале ноября сообщалось, что книга Мэттью Перри «Друзья, любовники и Страшная ужасная вещь» (Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing), вышедшая в ноябре 2022 года, обогнала по продажам мемуары певицы Бритни Спирс «Женщина во мне».

Актера не стало 29 октября. Актер наиболее известен по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выходившем с 1994 по 2004 год, где он снялся во всех 234 эпизодах. Его несколько раз номинировали на премию Гильдии киноактеров за лучшую мужскую роль (сериал «Друзья») и однажды вручили ее.

