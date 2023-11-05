Отель Софии Ротару планируют национализировать и продать

Бутик-отель певицы Софии Ротару в Ялте планируют национализировать, а затем реализовать на торгах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, исполнительница знает о планах, поэтому хочет побыстрее продать недвижимость, постепенно снижая цену для потенциальных покупателей. Стоимость отеля «Вилла София» составляет €25 млн (почти 2,5 млрд рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»), однако представители Ротару готовы обговаривать финальную сумму при встрече.

Mash со ссылкой на риелторов подчеркивает, что продажа отеля оказалась проблематичной, потому что по документам здание не гостиница, а «пятиэтажный сарай с цоколем площадью 10,2 гектара». Эксперты считают, что Ротару специально завысила цену на недвижимость, так как не хотела от нее избавляться, а лишь делала вид.

В конце октября бывший концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров опроверг, что певица продала свой бутик-отель «Вилла София». По словам продюсера, недвижимость также уже не функционирует как отель.

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