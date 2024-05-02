Боец ВС РФ оценил эффективность зенитного ракетного комплекса «Тор-М2»

Эффективность зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2», который Вооруженные силы РФ используют против средств поражения украинских войск, составляет почти 100%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на российского военнослужащего с позывным «Ежик».

В материале отмечается, что мужчина является командиром батареи ЗРК в составе группировки войск «Юг». По словам бойца, изначально «Тор-М2» использовали в районе острова Змеиный в Черном море. Это орудие позволяло солдатам ВС РФ уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, произведенные в Турции.

При этом сейчас упомянутый комплекс также применяют для защиты неба над городом Донецком.

«Моя батарея уничтожила 15 управляемых авиабомб, шесть крылатых ракет, не допустила пролета авиации противника», — рассказал «Ежик».

Он добавил, что коэффициент поражения украинских самолетов при использовании «Тор-М2» составляет 0,9. Другими словами, выпущенные при помощи этого ЗРК ракеты попадают в цель почти в 100% случаев, резюмировал военнослужащий.

9 апреля расчет ЗРК «Тор-М2», входящий в группировку прикрытия государственной границы РФ, уничтожил несколько разведывательных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Белгородской области. В министерстве обороны страны, уточнили, что БПЛА были обнаружены при помощи радиолокационной станции кругового обзора комплекса.

Ранее производитель зенитных ракетных комплексов семейства «Тор» сообщил о планах модернизировать свои орудия.