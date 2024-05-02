Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боец ВС РФ оценил эффективность зенитного ракетного комплекса «Тор-М2»

«Известия»: боец ВС РФ заявил о почти 100-процентной эффективности ЗРК «Тор-М2»

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Эффективность зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2», который Вооруженные силы РФ используют против средств поражения украинских войск, составляет почти 100%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на российского военнослужащего с позывным «Ежик».

В материале отмечается, что мужчина является командиром батареи ЗРК в составе группировки войск «Юг». По словам бойца, изначально «Тор-М2» использовали в районе острова Змеиный в Черном море. Это орудие позволяло солдатам ВС РФ уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, произведенные в Турции.

При этом сейчас упомянутый комплекс также применяют для защиты неба над городом Донецком.

«Моя батарея уничтожила 15 управляемых авиабомб, шесть крылатых ракет, не допустила пролета авиации противника», — рассказал «Ежик».

Он добавил, что коэффициент поражения украинских самолетов при использовании «Тор-М2» составляет 0,9. Другими словами, выпущенные при помощи этого ЗРК ракеты попадают в цель почти в 100% случаев, резюмировал военнослужащий.

9 апреля расчет ЗРК «Тор-М2», входящий в группировку прикрытия государственной границы РФ, уничтожил несколько разведывательных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Белгородской области. В министерстве обороны страны, уточнили, что БПЛА были обнаружены при помощи радиолокационной станции кругового обзора комплекса.

Ранее производитель зенитных ракетных комплексов семейства «Тор» сообщил о планах модернизировать свои орудия.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами