Российские ученые рассказали, какая пища улучшает настроение пожилых

Люди в возрасте от 50 до 90 лет, получающие достаточно мелатонина из пищи, сообщают о большем удовлетворении жизнью и лучшем эмоциональном фоне. Об этом сообщает УрФУ.

Ученые из Уральского федерального университета провели опрос 557 человек в возрасте от 50 до 90 лет (средний возраст 68,9 лет, 79% — женщины). Их попросили рассказать, какие продукты были в рационе, а также об удовлетворенности жизнью и эмоциях, которые они испытывали.

Люди, которые ели больше пищи с высоким содержанием мелатонина (кислой вишни, фисташек, миндаля, жирной рыбы, молока), имели устойчивый положительный эмоциональный фон, менее выраженные признаки депрессии и более высокие когнитивные функции.

Мелатонин — это гормон, который вырабатывается в шишковидной железе головного мозга в темное время суток. Он способствует расслаблению и готовит тело ко сну, а также способствует сохранению памяти и мышления при старении. По словам ученых из УрФУ, дефицит мелатонина в организме напрямую связан с современным образом жизни: искусственным освещением, работой в ночные смены, а также сменой часовых поясов.

«Социальный джетлаг — это несоответствие между социальным и биологическим временем. В данном случае происходит хроническая дисфункция циркадной системы, что может сопровождаться ухудшением психоэмоционального состояния, когнитивных функций и повышенным риском ожирения. Это, в свою очередь, может стать причиной снижения качества жизни», — рассказала старший научный сотрудник учебно-научной лаборатории нейротехнологий УрФУ Ольга Дорогина.

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