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Дело педиатра Надежды Буяновой передали в суд

Дело бывшего московского педиатра по делу о фейках об армии поступило в суд

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Уголовное дело бывшего московского педиатра Надежды Буяновой, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии, передали в Тушинский районный суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московский портал судов общей юрисдикции.

«Зарегистрировано 2 мая 2024 года дело Буяновой», — говорится в сообщении.

Дата первого судебного заседания по делу бывшего педиатра не называется.

До этого адвокат Оскар Черджиев сообщал, что следствие завершило расследование дела бывшего педиатра московской поликлиники Надежды Буяновой и ужесточило предъявленное ей обвинение. По словам адвоката, его подопечная не признает свою вину. Согласно ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, Буяновой может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношение 67-летнего педиатра поручил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По версии следствия, во время приема в детской поликлинике Буянова некорректно высказалась о павшем в зоне специальной операции (СВО) отце своего семилетнего пациента.

Ранее жительницу Камчатки признали виновной в дискредитации армии.

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