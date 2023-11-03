Пугачеву потребовали задержать и допросить

Общественники из движения «Зов народа» потребовали задержать певицу Аллу Пугачеву и допросить ее на предмет возможного финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Shot, общественники направили соответствующее обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Они также потребовали наказать Примадонну по административной статье «Публичное оскорбление в Интернете» за ее публикации, в которых она называла россиян холопами и рабами.

Общественники также напомнили, что артистка признавалась в солидарности со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом), который открыто поддерживает ВСУ.

Накануне директор Пугачевой Елена Чупракова подтвердила, что певица приехала в Россию вечером 2 ноября. При этом помощница Примадонны не стала уточнять, сколько исполнительница пробудет в России и цель ее приезда.

Продюсер из Москвы предположил, что Примадонна вернулась в столицу из-за бюрократических вопросов, связанных с продажей недвижимости в России.

Ранее подруга Аллы Пугачевой рассказала о страданиях певицы в Израиле.