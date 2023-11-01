«Вообще не весело»: Карина Нигай пожаловалась на проблемы со здоровьем после «Звезд в Африке»

Блогер Карина Нигай пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на депрессию и расстройство пищевого поведения после участия в шоу «Звезды в Африке».

«После шоу у меня была сильная депрессия, расстройство пищевого поведения (сейчас я плюс 5 кг к своему нормальному весу), до сих пор не могу вернуть свою идеальную кожу. Полнейший сбой в организме, непонятно, как лечить», — посетовала Нигай.

Она назвала «Звезды в Африке» захватывающим и самым рейтинговым шоу в России, однако отметила, что не стала бы «голодать, жить с этими людьми и быть под камерами» даже под угрозой потери работы. По мнению Нигай, смотреть такое шоу дома — весело, а участвовать — «вообще не весело».

В октябре Нигай призналась, что не смогла подружиться с другими участниками шоу «Звезды в Африке». По словам Нигай, она даже не здоровается со своими коллегами по шоу. «Единственный человек, которого я там любила — это была я сама. Всех остальных я там не люблю», — говорила девушка.

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