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Агата Муцениеце объяснила, почему решила отказаться от спиртного

Актриса Агата Муцениеце заявила, что спиртное глушит ее энергетические каналы

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Светлана Шевченко/ РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце в беседе с порталом «Страсти.Ру» призналась, что уже 10 месяцев не пьет алкоголь.

«Я вообще не употребляю алкоголь в районе десяти месяцев. Это мой осознанный выбор. Я к этому пришла сама, потому что мне захотелось, чтобы ничего не мешало моим мыслям, слышать себя. Мне кажется, что спиртное все равно глушит наши энергетические каналы, желание в себе», — подчеркнула Муцениеце.

Она считает, что употребление спиртного вызывает псевдоэйфорию, которая дает нетрезвый взгляд на мир. Изначально Муцениеце хотела продержаться без алкоголя до Нового года, но сейчас актриса задумывается о том, чтобы и вовсе перестать пить. По словам артистки, отказ от спиртного положительно сказывается на внешности, на мыслях, и на энергии.

«Мне жизнь в трезвости очень понравилась. Это совершенно другое существование, и я нахожу пока что в этом только плюсы», — заверила артистка.

Ранее Муцениеце снова подала в суд на Прилучного.

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