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Журналист Кирилл Набутов не смог оспорить статус иноагента в суде

Суд отказался снять статус иноагента с тележурналиста Кирилла Набутова

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Максим Блинов/РИА Новости

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга не удовлетворил иск журналиста Кирилла Набутова (признан в РФ иностранным агентом) о его исключении из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение огласила судья Анжелика Панова.

О включении Набутова в реестр иноагентов министерство юстиции РФ сообщило 22 марта. В апреле журналист обжаловал это решение административным иском в суд, посчитав его принятым в нарушение норм российского и международного права.

Набутов попал в список иностранных агентов, публикуемый российским Минюстом, 22 марта 2024 года. Согласно утверждению министерства, журналист «выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике».

22 апреля Набутов обжаловал в суде присвоенный ему статус иностранного агента.

8 июня Роскомнадзор передал в Следственный комитет информацию об иноагентах, нарушающих правила маркировки своих материалов, в отношении 25 из них возбуждены уголовные дела.

Ранее в Москве завели дело на экс-дьякона Кураева за нарушение закона об иноагентах.

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