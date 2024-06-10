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Аэропорт Казани вернулся к штатной работе

Росавиция сообщила о снятии временных ограничений на работу аэропорта Казани

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Shutterstock/Almaz Mustafin

Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. Об этом сообщила Росавиация.

Воздушная гавань была закрыта на прием и отправку воздушных судов с 08:02 мск по указанию органов управления воздушным движением. С пассажирами в аэропорту работают представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82).

Направляющиеся в Казань самолеты перенаправляли на запасные аэродромы в Бегишево и Самару.

6 июня глава Росавиации Дмитрий Ядров заявлял, что возобновление работы какого-либо из закрытых с начала спецоперации (СВО) на Украине аэропортов юга и центральной части России, помимо открытого недавно в Элисте, пока не ожидается. Он отмечал, что ведомство находится в постоянном контакте с Минобороны РФ по вопросу решения этой проблемы.

Утром 31 мая над Татарстаном был уничтожен украинский беспилотник.

Ранее в аэропорту Пулково столкнулись бизнес-джет и самолет.

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