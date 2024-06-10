Руководство Российской Федерации уделяет особое внимание воспитанию у молодого поколения духовно-нравственных ценностей, которые помогают сформировать зрелую и ответственную личность и укрепить институт семьи. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в приветствии II Международного форума министров образования «Формируя будущее», передает ТАСС.

В приветствии российского лидера говорится, что, помимо прочего, особое внимание уделяется обеспечению растущих запросов молодежи в новых социально-экономических реалиях.

На прошлой неделе стало известно, что новая делегация талибов (организация запрещена в России) посетит форум «Формируя будущее» в Казани.

Другая делегация талибов уже посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который проходил с 5 по 8 июня. Кроме того, в 2025 году верховный лидер (эмир) «Талибана» Хайбатулла Ахундзада может посетить исламский форум в Казани.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».