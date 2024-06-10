В Раде предложили не наказывать дезертиров в случае возвращения на службу

В Верховной раде предложили не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу до окончания расследования. Об этом в своем Telegram-канал е сообщает украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что инициаторами законопроекта выступила большая группа депутатов во главе с председателем правоохранительного комитета.

«Если преступление совершено впервые и до окончания досудебного расследования человек добровольно заявит следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы, его освободят от уголовной ответственности», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что сейчас на Украине открыто 19 тысяч уголовных производств за совершение уголовных военных правонарушений.

В конце мая сообщалось, что украинские военкоматы подали в полицию запросы на розыск порядка 95 тысяч уклонистов.

До этого РИА Новости со ссылкой на письмо директора Госбюро расследований Алексея Сухачева сообщало, что власти Украины на фоне больших потерь и нехватки мобилизованных разрешили брать на военную службу дезертиров.

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