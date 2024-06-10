Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде предложили не наказывать дезертиров в случае возвращения на службу

«Страна.ua»: в Раде не хотят наказывать дезертиров при возвращении на службу

close
100%
Reuters

В Верховной раде предложили не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу до окончания расследования. Об этом в своем Telegram-канал е сообщает украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что инициаторами законопроекта выступила большая группа депутатов во главе с председателем правоохранительного комитета.

«Если преступление совершено впервые и до окончания досудебного расследования человек добровольно заявит следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы, его освободят от уголовной ответственности», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что сейчас на Украине открыто 19 тысяч уголовных производств за совершение уголовных военных правонарушений.

В конце мая сообщалось, что украинские военкоматы подали в полицию запросы на розыск порядка 95 тысяч уклонистов.

До этого РИА Новости со ссылкой на письмо директора Госбюро расследований Алексея Сухачева сообщало, что власти Украины на фоне больших потерь и нехватки мобилизованных разрешили брать на военную службу дезертиров.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами