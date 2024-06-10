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«Приехал, москаль»: на Украине медики отказались помогать лежащему на улице мариупольцу

В Ивано-Франковске медики отказали в помощи мужчине и назвали его москалем

Украинский медик отказалась поднимать пациента, лежащего на асфальте. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Инцидент произошел в Ивано-Франковске. На кадрах с места видно, как женщина и еще один медик стоят над лежащим человеком. Она отказывается везти мужчину в медучреждение и даже поднимать. По ее мнению, пациент просто выпил слишком много алкоголя.

«Приехал, москаль, во Франковск, так вставай», – говорит женщина в медицинской форме.

По словам местных жителей, человек приехал из Мариуполя, на улице у него случился приступ эпилепсии. О том, направили ли мужчину в больницу в результате, не сообщается. Информация о его состоянии также отсутствует.

До этого в Подмосковье мужчина напал на беременную женщину-медика в поликлинике. По данным источника, родитель хотел получить поддельную справку для детского сада, но женщина отказала ему в этом.

Посетитель ударил россиянку несколько раз по голове, после чего сбежал. Пострадавшую госпитализировали с гематомой.

Ранее в Подмосковье у женщины с приступами эпилепсии нашли опухоль размером с бильярдный шар.

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