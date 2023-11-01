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Лолита рассказала, когда прервет свое воздержание от алкоголя

Певица Лолита призналась, что планирует гулять до утра после юбилейного концерта

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Лолита Милявская призналась в беседе с «Пятым каналом», что собирается опустошить свои алкогольные запасы после юбилейного концерта, который пройдет 14 ноября в Crocus City Hall.

«Мы будем по-студенчески. То есть это артистический буфет, в котором все будет черти как. Еще даже не знаю, что из еды. Мало я не умею, поэтому решила, что дам я сильно газу только после окончания съемки концерта. Когда скажут: «Все снято, все здорово». И честно: рассчитываю на следующий день быть в состоянии трупа. Вот это будет отдушина», — призналась Милявская.

Певица заявила, что с возрастом стала меньше употреблять алкоголя, несмотря на то, что поклонники часто дарят ей алкогольную продукцию на концертах. По словам Милявской, сейчас она переживает момент, когда после алкоголя «наутро просто плохо».

При этом артистка подчеркнула, что ее нельзя назвать противницей спиртных напитков и напомнила о своей репутации.

«У меня стекла запотевали. Это такой рок-н-ролл», — вспомнила исполнительница.

Лолита Милявская будет отмечать свое 60-летие 14 ноября. Она родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области Украинской ССР.

Ранее Гоша Куценко признался, что любит сниматься в постельных сценах.

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