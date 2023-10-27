Джастин Тимберлейк опасается, что мемуары Спирс отразятся на его карьере

Певец Джастин Тимберлейк боится, что откровения Бритни Спирс в мемуарах могут отразиться на его карьере. Об этом сообщает The Sun.

«Честно говоря, сейчас еще никто не знает, как Джастин выйдет из этой ситуации. Нужно, чтобы улеглась пыль от газетных заголовков и слов Бритни», — сказал инсайдер.

По словам источника издания, на данный момент исполнитель находится «на взводе». Представители музыканта работают сверхурочно, чтобы оградить его от последствий разоблачения. Тимберлейку также страшно из-за того, что фанаты ждут от него реакции на откровения Спирс.

Певец Джастин Тимберлейк планирует свое возращение на сцену — он записывает сольный альбом, а также готовится к туру, запланированному на следующий год.

Недавно Бритни опубликовала мемуары «Женщина во мне». Поп-звезда призналась, что была беременна от музыканта, однако сделала аборт, так как тот не был готов стать отцом. Кроме того, знаменитость обвинила экс-возлюбленного в изменах. Она не стала называть имя любовницы, с которой ей изменил Джастин Тимберлейк из-за того, что сейчас у этой женщины есть семья, и Спирс не хочет причинить ей вреда. Она добавила, что музыкант расстался с ней по СМС.

Ранее сообщалось, что группа NSYNC не отвернулась от Тимберлейка после разоблачения Бритни Спирс.