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Тиль Швайгер признался в алкогольной зависимости

Актер Швайгер вспомнил, что ударил коллегу по фильму «Рискованные гонки»

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Global Look Press

Актер Тиль Швайгер признался, что злоупотреблял алкоголем во время съемок cиквела «Рискованных гонок» из-за чего у него начались конфликты со съемочной группой. Его слова передает Bild.

«Он (сотрудник на площадке, — прим. «Газеты.Ru») хотел защитить меня, [не пустив на съемки], и осмелился встать на пути. Но что же я сделал? Дал ему пощечину...» — вспомнил Швайгер.

Немецкий артист добавил, что однажды приехал на съемки после ночной вечеринки в отеле. Сначала его пытался отговорить от поездки менеджер, однако актер просто оттолкнул его, потом — сотрудник кинокомпании Constantin и, наконец, собственный сын Швайгера Валентин. Тогда актер разозлился и на ребенка, заявив ему, что тот никогда не станет ровней отцу.

«Это было ужасно для него. Ни один ребенок в мире не хотел бы видеть отца в таком состоянии», — признался актер.

По словам Швайгера, во время съемок он часто выпивал. Алкоголь, добавил артист, стал для него наградой. Сейчас Швайгер проходит лечение у психиатра.

Bild отмечает, что съемочная команда фильма «Рискованные гонки» на условиях анонимности обвинила Швайгера в неподобающем поведении. По словам сотрудников, актер, будучи в нетрезвом состоянии, теряет над собой контроль и становится агрессивным.

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