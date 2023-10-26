Группа NSYNC не отвернулась от Тимберлейка после разоблачения Бритни Спирс

Бывшие участники группы NSYNC поддерживают певца Джастина Тимберлейка на фоне скандала из-за вышедших мемуаров Бритни Спирс. Об этом сообщает TMZ.

По данным источников издания, Лэнс Басс, Крис Киркпатрик, Джои Фатон и Джейси Чейзес по-прежнему любят своего коллегу и даже готовы выступить с ним на одной сцене, несмотря на критику исполнителя со стороны фанатов Спирс.

При этом Тимберлейк не планирует воссоединяться с NSYNC, а сосредоточен на сольном альбоме и запланированном на следующий год туре. Скандал с Бритни Спирс, утверждают источники, никак не повлиял на карьеру исполнителя.

Недавно Бритни опубликовала мемуары «Женщина во мне». Поп-звезда призналась, что была беременна от музыканта, однако сделала аборт, так как тот не был готов стать отцом. Кроме того, знаменитость обвинила экс-возлюбленного в изменах. Она не стала называть имя любовницы, с которой ей изменил Джастин Тимберлейк из-за того, что сейчас у этой женщины есть семья, и Спирс не хочет причинить ей вреда. Она добавила, что музыкант расстался с ней по СМС.

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