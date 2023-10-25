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Звезда сериала «Солдаты» собрался жениться

Актер Иван Жидков сообщил, что планирует свадьбу

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ivantsarevitch1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Иван Жидков признался в беседе с kp.ru, что планирует жениться на возлюбленной Марии Чередниченко.

«Пока дату точную не знаю, но будем», — заявил звезда сериала «Солдаты».

В 2022 году Жидков раскрыл свои отношения с Чередниченко, которая на 17 лет его моложе. Актер начал публиковать совместные снимки с возлюбленной в социальных сетях. По словам артиста, разница в возрасте их не смущает и никак не влияет на отношения. Актер верит, что они создадут крепкую семью, поскольку им легко и комфортно вместе. Более того, он хотел бы завести детей с возлюбленной.

Жидков был официально женат на актрисе Татьяне Арнтгольц. В их союзе родилась дочь Мария. Сейчас ей 13 лет. Звезды развелись в 2013 году. Они сохранили дружеские отношения. У артиста также есть пятилетний сын Степан от модели Лилии Соловьевой.

В августе Жидков рассказывал, что его дочь и новая возлюбленная смогли поладить. Он подчеркнул, что девочка быстро нашла общий язык с его нынешней девушкой. Он связывает это с тем, что между ними небольшая разница в возрасте — девять лет.

Ранее жена нового возлюбленного Бони прокомментировала их роман.

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