Тесть Павла Прилучного скрывается от российской налоговой

Тесть актера Павла Прилучного Аршак Брутян скрывается от российской налоговой службы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Брутян задолжал более 206 тысяч рублей по взятым кредитам, которые оформлены на его ИП. Мужчина открыл бизнес, в котором занимался розничной торговлей и ресторанным бизнесом, в 2013 году. Тесть артиста закрыл предприятие спустя шесть лет и начал открывать рестораны кавказской кухни в Испании. Источник отметил, что сумма долга за кредит увеличивается с учетом набегающей пени за просроченные платежи. При этом семья Брутян продолжает развивать свой ресторанный бизнес.

Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян в августе 2022 года. Свадебная церемония состоялась в Армении. В апреле 2023 года артистка родила первенца. Малыша назвали Микаэлем. Для Прилучного ребенок стал третьим. У него также есть дочь Мия и сын Тимофей от бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце.

В октябре Прилучный рассказал, что Брутян занимается домашними обязанностями и ребенком, пока он зарабатывает деньги. Свободное время актер старается проводить с семьей.

Ранее Муцениеце потребовала от Прилучного почти треть его доходов за алименты.