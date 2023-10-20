Бритни Спирс назвала «переломный момент» в своей жизни

Американская поп-певица Бритни Спирс сказала, что ее интервью с Дайаной Сойер после расставания с Джастином Тимберлейком стало для нее «переломным моментом».

Поп-икона вспоминает в своих новых мемуарах «Женщина во мне», как пишет The New York Times , что она была «опустошена» их расставанием, которое Тимберлейк инициировал посредством текстового сообщения. Она добавила, что даже мечтала уйти из индустрии развлечений.

Спирс и Тимберлейк встречались в течение трех лет после того, как впервые встретились в 1999 году после ее тура с бойз-бэндом. Их отношения закончились в 2002 году.

Но после их раскола Спирс указала, что еще больше осложнило ситуацию то, что средства массовой информации изображали ее как «блудницу, разбившую сердце золотого мальчика Америки», тогда как на самом деле «я была в коме в Луизиане, а он счастливо бежал».

Спирс вспомнила, как впервые увидела клип Тимберлейка «Cry Me a River», который она описала как «женщина, похожая на меня, изменяет ему, и он грустный бродит под дождем».

Пока она все еще пыталась оправиться от горя, ее отец Джейми Спирс и его команда менеджеров заставили ее дать интервью Дайане Сойер, которое в конечном итоге стало для нее «переломным моментом». Спирс сказала, что Сойер спросила ее, что она сделала с Тимберлейком, что причинило ему «столько боли».

Ранее Бритни Спирс впервые объяснила, зачем обрилась наголо в 2007 году.