Более 700 голливудских актеров подписали открытое письмо в поддержку Израиля

Звезда «Бэтмена» Галь Гадот, оскароносная актриса Джейми Ли Кертис и другие голливудские звезды подписались под открытым письмом в поддержку Израиля. Об этом заявила общественная организация Creative Community For Peace.

В письме деятели Голливуда призывают своих коллег «выступить против ХАМАС, воздержаться от распространения дезинформации о войне и сделать все, чтобы призвать террористическую организацию вернуть невинных заложников их семьям».

«Мое сердце болит по потерянным жизням и разрушенным семьям. Молюсь за всех, кто пострадал от жестокости ХАМАСа. И надеюсь, что мир продолжит поддерживать израильский народ», — подчеркнула Гадот в обращении.

Всего письмо подписали более тысячи человек, среди которых также актеры Майкл Дуглас, Джерри Сайнфелд, Эми Шумер и др.

10 октября Джейми Ли Кертис опубликовала пост в поддержку Израиля с фото из Газы, а затем удалила его, попросив прощения.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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