Диана Арбенина возмутилась властями Марий Эл после срыва концерта в Йошкар-Оле

Певица Диана Арбенина вышла на связь в Telegram-канале после отмены концерта группы «Ночные снайперы» в Йошкар-Оле.

По словам Арбениной, она расценивает сорванное выступление как диверсию со стороны властей республики Марий Эл против гражданки России, которая живет в своей стране и любит ее.

«Любит свою публику и который несет ответственность за то, что обещает, а я обещала приехать. Я буду разбираться с тем, что случилось и почему вы так себя ведете. Это просто недостойно!» — заявила звезда.

13 октября Telegram-канал Mash показал видео, на котором проходила 39-я сессия Госсобрания Марий-Эл. На ней один из депутатов возмутился тому, что группа выступает на территории России. При этом он назвал «Ночных снайперов» неправильно — «Ночные охотники».

По словам депутата, необходимо предпринять меры против артистки, так как ее коллектив выступал перед боевиками запрещенного «Азова» (организация запрещена в России) и выпустил песню с призывом уничтожить ХАМАС.

Местный министр культуры Константин Иванов поддержал мнение коллеги, заявив, что никаких выступлений Арбениной в Марий-Эл не будет.

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