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Россиянам объяснили, почему двигатель вибрирует на холостых оборотах

Автоэксперт Стрельбицкий перечислил пять дефектов, при которых вибрирует мотор

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Вибрация двигателя автомобиля на холостых оборотах может наблюдаться при проблемах с подачей топлива и зажиганием, неисправности подушек двигателя, неполадках в трансмиссии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого.

«Во-первых, причина может быть в неравномерной работе двигателя, которая возникает на фоне проблем с топливной системой или системой зажигания. Предотвратить данную ситуацию поможет регулярное техобслуживание, а также чистка системы зажигания. Во-вторых, вызывать вибрации на холостом ходу способны неисправные двигательные подушки, если они изношены или повреждены», — приводит издание слова Стрельбицкого.

По его словам, также вибрация мотора на холостом ходу может свидетельствовать о неполадках в трансмиссии. В таком случае требуется ее диагностика. Также к появлению вибрации могут привести неотбалансированные колеса, износ или деформация деталей подвески, добавил Стрельбицкий.

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