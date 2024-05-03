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Российские врачи по ошибке провели операцию пациентке без анестезии

На Сахалине врачи ошиблись и провели женщине операцию без анестезии

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Unsplash

Жительница поселка Смирных на Сахалине отсудила у местной больницы компенсацию морального вреда после ошибки медиков. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, женщина обратилась к ним с жалобой на действия работников местной больницы, которые оказывали ей помощь. Заявительница утверждала, что неверно проведенная ей анестезия привела к тому, что пациентка находилась в сознании во время хирургического вмешательства и испытывала чрезмерные болевые ощущения.

Прокуратура провела проверку учреждения и установила, что персоналом были допущены нарушения в работе. После этого прокурор Смирныховского района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу сахалинки.

Суд удовлетворил требования прокурора и постановил, что больница должна выплатить потерпевшей 100 тыс. рублей.

Ранее россиянин через суд добился компенсации в 900 тыс. рублей за травму на производстве.

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