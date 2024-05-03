Глава Херсонской области сообщил об успехах российской армии за прошедшие сутки

За прошедшие сутки группировка войск «Днепр» поразила живую силу двух бригад морской пехоты и двух бригад теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, российские солдаты работали в районах Орехова, Михайловки и Тягинки. Также армия РФ активно обороняла левый берег Днепра и била по военным объектам, технике и артиллерии противника на правом берегу.

В итоге ВСУ потеряли до 30 солдат, два военных автомобиля, 105-мм орудие М119, пять орудий и минометов, четыре лодки, 37 беспилотников, 18 наблюдательных пунктов и два склада материально-технического имущества, заключил глава региона.

До этого военнослужащие российской армии ликвидировали полевой пункт боепитания ВСУ на Красноармейском направлении. Артиллеристы группировки «Центр» нанесли удар по полевому пункту боепитания украинской армии. В результате точного удара боеприпасы сдетонировали и были полностью уничтожены.

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