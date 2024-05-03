Стало известно, что покупали россияне на первые майские праздники

В период первых майских праздников спрос россиян на товары для сада и загородного участка вырос на 30% по сравнению с майскими выходными прошлого года. Чаще всего в этот период россияне покупали бассейны (+94%), мангалы и грили (+89%), а также рассаду (+62%). Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сети гипермаркетов «Леруа Мерлен».

В число лидеров по объему продаж в категории «Сад» в период майских также вошли удобрения (+20%), почвогрунты (+37%) и садовые качели (+39%).

Больше всего товарами для дачи и сада интересовались жители Владикавказа (+95% рост продаж по сравнению с майскими выходными прошлого года), Липецка (+66%), Ярославля (+62%), Хабаровска (+62%), Смоленска (+52%). В число регионов-лидеров по объему продаж товаров для сада также вошли Москва (+35%), Санкт-Петербург (+14%), Ростов-на-Дону (+32%), Казань (+27%), Самара (+18%).

Россияне совершали покупки как онлайн, так и офлайн, при этом объем покупок в гипермаркетах превысил продажи онлайн – прирост 30% против 25%.

Исследование было проведено в мае 2024 года.

До этого в группе ВТБ рассказали, что спрос россиян на продукты для шашлыка вырос на 9% при падении продаж мяса.

Ранее стало известно, как шашлычники вредят природе.