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Ольга Бузова рассказала о главном страхе

Артистка Бузова заявила, что боится не найти в графике времени на свою свадьбу

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в интервью с metronews.ru, что боится не найти в графике времени на свою свадьбу.

Бузова не раз рассказывала о своем трудоголизме. Она работает на съемках шоу, ходит на репетиции по хореографии, записывает песни и снимает клипы. Звезда часто пренебрегала своим здоровьем и ходила на работу заболевшей или с травмой. В интервью артистка также призналась, что может все простить близком, если человек искренне раскаялся. Она ценит в людях верность и не любит коварства.

Ольга Бузова сейчас не состоит в отношениях. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2019 году Бузова начала встречаться с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

В октябре 2023 года Бузова назвала грязь под ногтями и неприятный запах своими «красными флагами» у мужчин. Телеведущая уверена, что первое впечатление на свидании очень важно.

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