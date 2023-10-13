Арбенина получила роль в сериале Германики

Режиссер Валерия Гай Германика приступила к съемкам второго сезона драматического сериала о насилии и абьюзивных отношениях «Обоюдное согласие-2». Об этом «Газете.Ru» сообщил онлайн-кинотеатр KION.

Одну из ролей в сериале получила лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, также в проекте сыграют Глафира Тарханова, Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Кончаловская и Глеб Пускепалис.

По сюжету женщину Марину обвиняют в нападении с ножом на мужа — предпринимателя и многодетного отца. В процессе расследования выясняется, что Григорий при жизни был настоящим чудовищем.

Сценарий «Обоюдного согласия – 2» писали Татьяна Салахиева-Талал и Александр Талал («Смычок», «Пищеблок», «Скажи ей»), а также работавшая над первым сезоном Виктория Островская («The Телки»).

«Сериал «Обоюдное согласие» — это абсолютно смелое, бескомпромиссное высказывание о природе насилия над женщиной, его недопустимости и о методах, к которым жертвам насилия приходится прибегать, чтобы иметь возможность себя защитить. «Обоюдное согласие-2» исследует тему еще более острую — это домашнее насилие и тот ад, который годами переживают женщины, зависимые от супруга и от своего статуса приличной замужней женщины с детьми», — говорит Игорь Мишин, генеральный продюсер KION.

Сюжет «Обоюдного согласия» был посвящен девушке, которая подверглась сексуализированному насилию на вечеринке старых друзей. В 2023 году сериал вошел в официальную программу 7-го Берлинского международного фестиваля сериалов (Berlin International TV Series Festival).

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