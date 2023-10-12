Иван Охлобыстин рассказал свой любимый анекдот про молодого и старого музыканта

Актер Иван Охлобыстин на творческой встрече в Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова вспомнил свой любимый анекдот про двух музыкантов. Об этом пишет aif.ru.

«На выставке по павильону северных народов идет делегация. Проходит мимо двух музыкантов с одинаковыми инструментами. Молодой играет Баха, «Битлз», Цоя. А второй, дед, просто перебирает струны: «Баум! Баум!» «Как же так? – спросили деда. – Вы дольше владеете инструментом, а у вас только «баум!» Дед отвечает: «Он молодой, он ищет. А я нашел», — пошутил Охлобыстин.

Он вспомнил о шутке, отвечая на вопрос о том, почему решил не развивать карьеру режиссера. Незадолго до этого Охлобыстин объяснил, что решил оставить эту профессию, так как считает себя плохим режиссером. По словам звезды «Интернов», ему тяжело удается совмещать административную и творческую деятельность.

«Поступил во ВГИК, снял первое кино. Стал первым на курсе, кто снял полнометражный фильм. Но пришел к убеждению, что я плохой режиссер. Кому-то это дается, кому-то нет. Я не могу сочетать административное и творческое, а это в режиссерской деятельности необходимая вещь», — говорил Охлобыстин.

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