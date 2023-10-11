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Лариса Гузеева ответила на обвинения в «деревенском» происхождении

Актриса Лариса Гузеева заявила, что гордится деревенским происхождением

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Илья Питалев/РИА Новости

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее часто обвиняют в «деревенском» происхождении.

По словам Гузеевой, она не стесняется того, что родом из деревни. Более того, она гордится этим. Артистку восхищает красота своей родины и продукты, выращенные на грядках.

«Меня очень веселит, когда мне пишут: «Девушка из деревни уехала, а деревня из нее — никуда». Это про меня. Мне так всегда смешно. А вы стесняетесь своего происхождения, да? Вот этой всей красоты, которая растет там, родни своей, дома, где вы выросли?» — отметила звезда.

Гузеева родилась в поселке Буртинский Беляевского района Оренбургской области. В скором времени ее семья переехала в село Нежинка Оренбургской области.

В 1984-м Гузеева окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). После выпуска актриса начала сниматься в кино. Она получила первую известность после роли Ларисы Дмитриевны Огудаловой в фильме «Жестокий романс».

В 2008-м Гузеева стала ведущей программы «Давай поженимся!».

Ранее Гузеева заявила, что не тратит время на мемы про «Давай поженимся!».

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