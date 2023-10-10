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Анастасия Костенко пришла на прием к пластическому хирургу на фоне четвертой беременности

Модель Анастасия Костенко проконсультировалась с хирургом на фоне беременности

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kostenko.94/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогер Анастасия Костенко в своем Telegram-канале заявила, что пришла на прием к своему пластическому хирургу, так как опасалась из-за беременности. Весной 2023 года супруга Дмитрия Тарасова увеличила грудь.

«9 мая у меня была операция, о которой я не могла не рассказать. Спустя время я поделилась новостью о том, что мы ждем ребенка, и тут-то понеслось. Чтобы не страшить саму себя, я написала доктору, чтобы совместить прием с небольшим интервью. Теперь уверена, что моя аудитория уж точно не будет писать гадости женщинам, которые оказались или окажутся в моей ситуации», — подчеркнула Костенко.

Девушка опубликовала отрывки интервью с хирургом. Медик осмотрел пациентку и заверил, что она сможет кормить грудью малыша, осложнений никаких нет. Врач подчеркнул, что грудь Костенко сильно увеличилась из-за беременности, а вопрос о возможности кормления лучше уточнять с гинекологом после рождения ребенка.

В мае Костенко сообщила, что прошла операцию по увеличению груди. Хирургическое вмешательство происходило в клинике в Дубае. Она объясняла, что ее формы стали меньше после грудного вскармливания. Блогерша рассказывала, что довольна результатом.

Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2018 года. Пара воспитывает троих детей — сына Алексея и дочерей Милану и Еву. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. В сентябре Костенко призналась, что станет матерью в четвертый раз.

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