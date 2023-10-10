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Запашный об избиении тигров в зоопарке: «Это часть нашей профессии»

Дрессировщик Запашный пояснил, что пытался разнять дерущихся тигров на видео

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Эдгард Запашный пояснил в беседе с «Царьградом», что на разошедшемся по сети видеоролике дрессировщики разнимают дерущихся тигров, а не избивают.

«На видео видно, что это драки животных, и приходится их разнимать. Это часть нашей профессии. А заниматься вырезками — это самое, наверное, простое. Через это уже многие дрессировщики прошли», — посетовал он.

По словам Запашного, человеку необходимо вмешиваться в потасовку животных, иначе тигры будут драться до конца.

«Драки, к сожалению, неизбежны, это хищники. Такое редко, но бывает», — отметил он.

Запашный добавил, что ему приходилось терять животных из-за подобных драк.

Недавно Telegram-канал Mash опубликовал видео с избиением тигров в здании на проспекте Вернадского в Москве. На кадрах видно, как животные подвергаются избиениям палкой, обливанию водой из шланга и другим методам физического воздействия.

После появления кадров из цирка зоозащитники написали заявление в Следственный комитет, приложив видеоматериалы. Они обвиняют Запашных в жестоком обращении с животными и просят проверить их деятельность.

Ранее сообщалось, что Юрий Шевчук перенес концерт в Израиле из-за инфаркта.

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