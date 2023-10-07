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Лариса Гузеева объяснила, почему не публикует снимки без фильтров и макияжа: «Старушечьи пятна»

Актриса Лариса Гузеева призналась, что не любит естественные снимки без фильтров

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Владимир Родионов/РИА Новости

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в интервью РИА Новости призналась, что не любит, когда люди выкладывают снимки в неухоженном виде.

«Терпеть не могу снимки «посмотрите, какая я проснулась», «я на пляже», «я в ресторане». Всегда удивляюсь: зачем вы выставляете свои пигментные старушечьи пятна? У меня нет фото в халате, нечесаной, неприбранной. Я очень пассивно веду свои страницы — публикую что-то раз в месяц. Я оставляю только тех, кто «ах, Ларисочка, как мы вас любим», — подчеркнула Гузеева.

Она также рассказала о своих отношениях с детьми и их возлюбленными. Гузеева напомнила, что ее дочь Ольга Бухарова пока слишком молода, чтобы заводить семью, однако телеведущая считает себя хорошей свекровью, так как ее старший сын женат. Она считает, что самое главное — это не лезть в судьбу детей и не решать ничего за них.

«Пока не спросят, пока не обратятся к тебе за советом, лучше никуда не влезать. Каждый проживает свою собственную жизнь и нарабатывает собственный опыт», — резюмировала актриса.

Ранее Лариса Гузеева пожаловалась на обесценивание профессии артиста.

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