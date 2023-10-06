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Коллеги разыскивают 65-летнюю актрису Кондулайнен

«ЭГ»: актриса Елена Кондулайнен пропала без вести в Москве

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен пропала без вести в Москве. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Художественный руководитель Театра Луны, где служила артистка, Евгений Герасимов признался, что не знает о местонахождении Кондулайнен.

«В театре ее нет. Дома тоже. Друзья не знают, где она», — отметил он.

Работавший на протяжении многих лет с артисткой стилист Игорь Калмыков также заявил, что не может связаться с ней.

«Телефон молчит. Переживаю», — подчеркнул мужчина.

В социальных сетях артистка давно не появлялась. В последний раз женщина опубликовала пост в феврале 2022 года, в котором жаловалась на журналистов. Она отметила, что ее соседи недовольны частыми приездами корреспондентов к ее дому и угрожают вызвать полицию.

В 2020 году Елену Кондулайнен госпитализировали из ресторана с подозрением на инсульт. У нее была затруднена речь, она не могла поднять руку. Позднее актрису выписали из больницы и, как признавались близкие артистки, она смогла полностью восстановиться.

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