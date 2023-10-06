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Певица Монеточка* продала квартиру в Москве

Mash: певица Монеточка продала московскую квартиру за 30 миллионов рублей

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monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (Елизавета Гырдымова) продала квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Mash.

Монеточка продала недвижимость в Басманном районе Москвы за 30 миллионов рублей. По данным издания, хозяевами квартиры стали 43-летний режиссер и его супруга, чьи имена неизвестны.

В январе сообщалось, что Монеточка решила продать квартиру в Москве, расположение которой выдали журналисты. Квартиру площадью 60 кв. м выставили на продажу за 30 миллионов рублей, что на 10 миллионов больше, чем при покупке.

Тогда соседи подтвердили, что потенциальные покупатели регулярно ходят осматривать помещение. По словам риелтора, на связь с хозяевами можно выйти при серьезном намерении купить квартиру. Продажей будут заниматься родственники звезды по доверенности.

В 2022 году Монеточка с мужем переехали из России в Литву. В том же году певица стала мамой. У нее родилась дочь. Певица переживала, что не смогла родить в России. Она объясняла, что не хотела проходить этот процесс вдали от семьи и друзей.

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*  признана в РФ иностранным агентом
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