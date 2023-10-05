Продюсер Рудченко о негодовании Разина: «Это не просто зависть, а тревога»

Музыкальный продюсер Павел Рудченко считает, что Андрей Разин боится остаться без денег от группы «Ласковый май» из-за трибьют-концерта Юрия Шатунова. Его слова передает News.ru.

«Думаю, у Андрея Разина не просто зависть, а тревога. Он негодует, потому что всегда на творчестве Шатунова и «Ласкового мая» зарабатывал он. А после трибьют-концерта будет выпускаться альбом, заработает другой лейбл, который не имеет прямого отношения к «Ласковому маю», — заявил Рудченко.

По словам продюсера, Андрей Разин сам виноват в том, что его не пригласили участвовать в предстоящем мероприятии.

»[Он] сам распрощался с нашей страной, с Шатуновым у него были непонятные отношения. Он сам от всего отрекся, теперь зарабатывать ему не получится, и от этого у него разочарование», — отметил он.

3 октября продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил в социальных сетях артистам, которые выступят на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Он послал им проклятия и назвал мероприятие «сатанинским». Продюсер считает, что знаменитости решили «примазаться поневоле» к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом.

Посвященный Шатунову трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» пойдет 17 октября в Crocus City Hall. На нем популярные артисты исполнят хиты из репертуара экс-солиста группы «Ласковый май». Также мероприятие посетят друзья и близкие музыканта, которые поделятся историями из его жизни.

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