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Адвокат рассказал, что грозит Волочковой за осквернение памятника шпагатом

Адвокат Алешкин: балерине Волочковой грозит максимум небольшой штраф за шпагат

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат Андрей Алешкин заявил, что балерине Анастасии Волочковой могут выписать штраф за осквернение памятника в Москве. Его слова передает Telelgram-канал «Радио «Комсомольская правда».

При этом, отмечает юрист, экс-солистку Большого театра привлекут к ответственности только в том случае, если сам объект оформлен надлежащим образом — имеет паспорт.

«Думаю, что максимально в данном случае может быть — административная ответственность в виде штрафа до тысячи рублей. Это в том случае, если действительно дойдет до разбирательств, в чем я сильно сомневаюсь», — заявил Алешкин.

Накануне балерина опубликовала в соцсетях фотографию с полушпагатом на макете советского истребителя Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны. Данный самолет снимали в фильмах «Два капитана», «Они сражались за Родину», «Небо Москвы» и других. Сейчас он находится недалеко от Музея «Мосфильма» в Москве, где знаменитость и сфотографировалась с ним.

«Ни дня без движухи», — говорилось в посте.

Подписчики балерины обрушились на нее с резкой критикой и написали заявление в полицию, пригрозив тремя годами лишения свободы за осквернение символов воинской славы России. По данным Telegram-канала Shot, правоохранительные органы начали проверку в отношении артистки.

Ранее Кушанашвили вспомнил, как Валерию закидали бутылками на выступлении.

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