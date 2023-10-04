Нурлан Сабуров объяснил долгие перерывы между выпусками «ЧБД»

Комик Нурлан Сабуров в интервью Александру Соколовскому признался, что новые выпуски шоу «ЧБД» выходят редко из-за отсутствия гостей.

«Да, мы сейчас выходим гораздо реже. Потому что гостей особо нет по большому счету», — сказал Сабуров.

Юмористическое YouTube-шоу «ЧБД» пользовалось большой популярностью у зрителей, но с прошлого года было приостановлено. В апреле 2023 года вышел свежий выпуск передачи с комиком Богданом Лисевским и блогером Хасбиком. Состав ведущих «ЧБД» остался прежним, в ролике поучаствовали комики Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков и Алексей Щербаков.

Последний выпуск «Что было дальше?» до этого выходил в начале января 2022 года. В шоу приглашенная знаменитость рассказывает историю из своей жизни, после чего пятеро комиков пытаются угадать ее финал. Недавно комики объявили анонс следующего шоу, приглашенными гостями станут рэпер Гуф и актер Стас Ярушин.

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